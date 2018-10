’Plaats zonnepanelen op Huis ten Bosch’

„Als de koning zijn huis verduurzaamt is hij een goed voorbeeld voor de rest van Nederland”, stelt de GroenLinkser.

Strenge regels

Willem Alexander liet zich eerder ontvallen dat hij graag zonnepanelen op paleis Huis Ten Bosch wilde zetten, maar dat dat niet mag vanwege strenge regelgeving voor monumenten.

Premier Rutte is niet van plan het verzoek van GroenLinks in te willigen. Er is een afweging gemaakt wat ’kosteneffectief’ zou zijn bij de verbouwing van het paleis. Rutte wees er in de Kamer op dat er wel duurzame materialen en energiezuinig glas bij de renovatie van Huis ten Bosch zijn gebruikt.

Ook worden er op het platte deel van paleis Noordeinde zonnepanelen neergezet. Dat gebouw is ook een monument, maar op het platte deel van het paleis zijn de panelen niet zichtbaar, waardoor plaasting wel mogelijk is.