’Khashoggi vermoord op last koningshuis’

Turkse veiligheidsfunctionarissen bewaken het Saoedische consulaat in Istanboel waar volgens de Turken de Saoedische journalist op last van het koningshuis werd vermoord. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De Saoedische journalist Jamal Khashoggi is op bevel van het Saoedische koningshuis binnen twee uur na zijn aankomst in het consulaat in Istanbul vermoord en in stukken gehakt, zo hebben Turkse veiligheidsfunctionarissen laten weten.