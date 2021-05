Feline (9) vindt parel op Terschelling: ’Cadeau voor Moederdag’

Ⓒ Familiefoto.

Terschelling - De kans op een parel in een oesterschelp is 1 op 15.000, en Feline Kwakkenbos uit Vogelenzang is de gelukkige. Ze vond een pareltje toen zij donderdag op bezoek was bij haar jarige oma op Terschelling. De 9-jarige is er dolblij mee, vertelt ze.