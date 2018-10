Drugsafval lekt op Nijmeegse straat: ’Het rook eigenlijk wel lekker’

Het busje is via Heumen naar Weezenhof in Nijmegen gereden, dwars door natuurgebied Hatertse en Overasseltse Vennen en heeft over een afstand van negen kilometer vloeistof gelekt.

Bekijk ook: Drugsafval lekt uit vrachtwagen in Nijmegen

De brandweer is al urenlang bezig om het spul van het wegdek te krijgen. De vreemde lucht is nog steeds goed te ruiken. De weg door het natuurgebied van Staatsbosbeheer is afgesloten, net als een aantal straten in de wijk. Staatsbosbeheer onderzoekt of de wegbermen in het kwetsbare vennengebied schoongemaakt moeten worden.

Volgens de gemeente Heumen bestaat de gelekte vloeistof uit een mengsel van zuur en oplosmiddelen. „Dat zal wel”, zegt een beveiliger bij een afzetting in het vennengebied. „Het spul heeft mijn schoenen aangetast.” De politie vraagt om schade, ook aan auto’s, te melden. De brandweer denkt dat de wegen woensdagmiddag weer begaanbaar zijn.