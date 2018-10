Mallorca zoekt nog naar negen vermiste personen

Mogelijk ligt het aantal vermiste personen hoger, hulpdiensten zoeken met man en macht naar mensen die het noodweer niet konden ontvluchten. In totaal zijn driehonderd verplegers, politiemensen en andere reddingswerkers aan de slag in de regio.

Eén van de dodelijke slachtoffers werd vanochtend vroeg gevonden in het dorpje Son Servera. De andere vijf doden vielen in Sant Llorenç. Twee van hen zijn Britten. De laatste vrouw die is gevonden is een vrouw die niet op tijd weg kon komen uit haar souterrainwoning en door het water werd verrast.

Honderd mensen zijn uit hun huis verjaagd door het noodweer en hebben de nacht doorgebracht in sporthallen in omliggende dorpen.

’Het was doodeng’

Buurtbewoners in Sant Llorenç vertellen hoe het noodweer hen verraste. „Het ging heel snel. Het water stroomde naar binnen onder de deur door, door de ramen. Het sleurde verschillende auto’s mee – het was doodeng”, zegt een bewoner. Een ander vertelt: „We zagen de mensen in de auto’s wegspoelen. Zelf moesten we zwemmen om ons leven te redden.” In minder dan een uur tijd is er 220 liter per vierkante meter gevallen. Veel mensen moesten midden in de nacht worden geëvacueerd door de nooddiensten, ze zijn naar sportlokalen gebracht waar de rest van de nacht doorbrachten.

Het dorp Sant Llorenç is in luttele tijd in een spookdorp veranderd. Huizen zijn vernietigd, hele inboedels en auto’s zijn weggespoeld. Net buiten Sant Lorrenç liggen bussen en auto’s op hun kant. Een auto ligt ondersteboven, totaal onder het puin begraven – alleen de onderkant van de wielen is zichtbaar – en wordt op dit moment uitgegraven door de hulpdiensten om te zien of er iemand in zit. De berm ligt bezaaid met vrachtwagen en auto’s op hun kant. Wegen zijn totaal weggeslagen. „We kunnen alleen lopen hier”, zegt een buurtbewoner uit het dorp van 8300 inwoners. Telefoonlijnen en kabels zijn doorgesneden, zodat velen ook niet bereikbaar zijn.

Wegen zijn onbegaanbaar

Ook in de omgeving zijn dorpen niet bereikbaar omdat wegen niet begaanbaar zijn. De nooddiensten vragen aan alle bewoners van de dorpen Sant Llorenç, la Colònia de Sant Pere, Artà y Son Servera om in hun huizen te blijven en niet naar hun werk of school te gaan.

Ook in de provincie Malaga was er vannacht sprake van noodweer en werken nooddiensten aan één stuk door om wegen weer vrij te krijgen. Er geldt nog code rood voor in de regio.