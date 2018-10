Te zware toeristen verbannen van Griekse ezel

Afgelopen zomer maakte dierenrechtenorganisatie PETA beelden van de wantoestanden. Ⓒ PETA

SANTORINI - Een zware klim de berg op, veel toeristen hebben daar tijdens hun vakantie geen zin in. Zij kiezen dan voor een comfortabel ritje per ezel. De Griekse minister van Plattelandsontwikkeling en Voedsel grijpt in nadat dierenrechtenorganisaties eerder aan de bel trokken. Mensen met overgewicht mogen niet meer door de dieren worden vervoerd.