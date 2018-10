Paus vergelijkt abortus met huurmoord

Paus Franciscus heeft abortus vergeleken met huurmoord. Ⓒ ANP

ROME - Paus Franciscus heeft abortus vergeleken met huurmoord. In het verleden zei de paus nog weleens dat zijn Rooms-Katholieke Kerk zich te veel bezighoudt met debatten over abortus. Ook toonde hij in 2015 nog enig begrip voor vrouwen die hun zwangerschap laten beëindigen „omdat ze geen andere uitweg zien.” Hij omschreef abortus toen ook weliswaar als een zonde, maar tegelijkertijd als een tragedie.