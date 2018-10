Benaouf A. blijft bij belastende verklaring moord Staatsliedenbuurt

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Crimineel Benaouf A. heeft in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol herhaald dat Anouar B. een van de daders is geweest van de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt op 29 december 2012. Twee jonge mannen werden toen geliquideerd. Benaouf A. zou het eigenlijke doelwit zijn geweest van de moordexpeditie.