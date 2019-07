Gelderse politie rijdt vermist schaap aan

Het dier liep in het donker op de Arkemheenweg in Nijkerk. „Ondanks lang zoeken hebben we het schaap niet gevonden. Vlak hierna kregen wij elders in het gebied een melding van een mogelijke heterdaad inbraak. Wij gingen hier met spoed heen, alleen liep dit niet helemaal volgens plan”, meldt de Gelderse politie-eenheid op Facebook.

Het dier ’bedacht zich opeens en wilde toch wel wat aandacht van ons’, beschrijven de agenten. „Het schaap liep de weg op, vlak voor de dienstauto. Door de spoed die de collega’s op dat moment hadden, konden ze het schaap helaas niet meer ontwijken.”

Waar het schaap ontkwam, liep het dienstvoertuig wél schade op. Ⓒ Politie Nijkerk

Schaapsherder

De agenten stapten direct uit, maar zagen dat het schaap ongedeerd was en zelf weer van de weg af liep. „Zodoende konden we alsnog de spoedrit voortzetten. Terwijl wij verder reden, hebben wij direct de schaapherder gebeld om te vragen of hij toch voor de zekerheid wilde gaan kijken. Volgens de herder bleek dat het schaap helemaal in orde was.”

