Plan voor aanslag in Amsterdam-Zuid

De 27-jarige Mounim A. uit de Jordaan, medewerker van de bloemenveiling Aalsmeer, is deze zomer opgepakt op verdenking van het opruien voor Islamitische Staat. Hij werd samen met een 16-jarige aangehouden nadat de politie had gezien dat hij op Amsterdam Centraal rondhing met een man die geprobeerd had naar Syrië af te reizen.

Islamitische Staat

,,Cliënt is niet het stereotype ’haatbaard’ waar de heer Wilders zo graag over spreekt’’, zegt zijn advocaat Vito Shukrula. A. heeft wel toegegeven dat hij zichzelf op internet Abu Bakr al-Baghdadi noemde, een verwijzing naar de stichter van de Islamitische Staat.

A. zat in een Telegram-groep waar extremistisch materiaal werd uitgewisseld. Volgens een afgeluisterd telefoongesprek tussen twee Amsterdame jongeren zou A. hen hebben overladen met filmpjes en foto’s en hebben gesproken over het plegen van een aanslag met een vrachtwagen of een vliegtuig.

Rechercheurs werden zelf lid van de Telegramgroep ‘Broeders’. Het blijkt een chatkanaal dat overloopt van gruwelijke inhoud. Volgens Het Parool zijn er onthoofdingsfilmpjes te zien en een video van een kind dat een kalashnikov leegschiet terwijl hij ongelovigen met de dood bedreigt. Ook zijn er handleidingen voor het maken van explosieven en aanmoedigingen om een aanslag te plegen. De leden betuigen hun steun aan Malek F., de Syrische asielzoeker die op 5 mei drie mensen bijna doodstak in Den Haag.

Folders

De groep deelt niet alleen online propaganda uit. Op straat in Den Haag delen ze folders uit over het geloof. Dat stemt overeen met het dreigingsbeeld dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vorige maand schetste. De Nederlandse jihadistische beweging richt zich niet meer op de jihad in Syrië, maar houdt zich bezig met de verspreiding van de boodschap zowel op straat als op internet.

Shukrula: ,,Het zit zo: andere jongens zijn afgetapt en praten over wat ze met ene Abu Bakr hebben besproken. Maar mijn cliënt zegt: ik heb nooit iets geroepen over het plegen van aanslagen. Hij komt er ook voor uit dat hij materiaal op Telegramgroepen heeft gezet. Dat was alleen ter informatie. Maar alle filmpjes die op die groep stonden, komen nu allemaal op zijn conto terwijl anderen ook materiaal hebben geplaatst.’’

Kwetsbaar

Mounim A. is een kwetsbaar persoon, zegt Shukrula. ,,Hij is op internet informatie gaan zoeken over het geloof en dat is niet altijd betrouwbaar. De politie heeft hem gevraagd of hij is beïnvloed door anderen. Dat ontkent hij. Andere mensen hebben hem gevraagd om deze zaken op internet te plaatsten, maar hij is niet onder druk gezet. Nu hij met de politie heeft gesproken, ziet hij in dat wat hij op internet heeft gezet, niet goed is. Hij wist niet dat het strafbaar was omdat hij dacht dat het openbare informatie was die je gewoon mag delen. Hij snapt nu, alles overziend, dat hij het niet had moeten doen.’’