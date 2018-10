’Hier gaan de belastingcenten naartoe’

Terwijl volgens ’de persoon in kwestie’ die het computerststeem van het UWV heeft ontworpen, binnen no-time alle fraudehandelingen vanaf 2006 boven water gehaald konden worden. Maar dat tot op de dag van vandaag om mysterieuze redenen nog niet door het UWV is opgepakt.

Daarna keek ik ook nog even de uitzending ’Mijn land is ons land’ waarin te zien was hoe het er bij de Dienst Terugkeer en Vertrek van uitgeprocedeerde asielzoekers aan toe ging. Hierin was duidelijk waarneembaar hoe pseudo-asielzoekers alles uit de kast haalden om hun definitieve terugkeer maar zolang mogelijk te traineren. En wanneer er geen ontkomen meer aan was, probeerden velen er een financieel slaatje uit te slaan.

Door beide uitzendingen werd mij weer pijnlijke duidelijk gemaakt waarheen een groot gedeelte van mijn met zorg afgedragen belastingcenten naar toe gaan.

Mario Verhees, Asten