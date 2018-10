24 miljoen voor gestrande migrantenkinderen

Volgens kinderrechtenorganisatie Unicef is een ,,onthutsend groot aantal kinderen’’ wereldwijd alleen op de vlucht. Ⓒ ANP

BRUSSEL - Voor de 1200 kinderen die zonder familie of andere volwassen begeleiding van buiten de EU in Griekenland zijn gestrand, stelt de Europese Commissie 24,1 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor ’kindvriendelijke’ accommodatie en om de alleenreizende minderjarige migranten en vluchtelingen onderwijs te geven.