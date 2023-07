Tientallen arrestaties in Brussel na overgeslagen rellen uit Frankrijk

De Franse rellen sloegen deze week ook over naar België. Het gaat om „preventieve aanhoudingen van personen die in het bezit zijn van bezwarend materiaal en van wie aangenomen kan worden dat ze vernielingen zullen teweegbrengen”, aldus een Belgische politiewoordvoerder.

Veiligheidsdiensten verwachten vrijdagavond opnieuw rellen in de Belgische hoofdstad. „Vandaag werd via sociale media opgeroepen om samen te komen naar aanleiding van het overlijden van een jongere in Frankrijk”, aldus de politie. Dat leidde al tot samenscholingen, onder andere op het Muntplein, in de omgeving van de Lemonnierlaan, en in de Anneessenswijk.

Beelden

Dinsdag werd een 17-jarige jongen van Algerijnse komaf doodgeschoten door een politieagent in Nanterre, wat tot hevige onlusten heeft geleid. De agent zit vast, het onderzoek loopt nog. De Franse president Macron roept ouders op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun kinderen. Ook vraagt hij socialemediabedrijven om beelden van de rellen die zijn land in de greep houden, te verwijderen. Toeristen zouden in ieder geval Parijs al massaal vermijden.