Rutte wil stoffelijke resten Van Oldenbarnevelt opnieuw bekijken

Het standbeeld van Johan van Oldebarnevelt in Den Haag. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het kabinet gaat nog eens kijken of onderzoek naar de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarnevelt mogelijk is tijdens de verbouwing van het Binnenhof. De oud-raadspensionaris ligt mogelijk begraven in een grafkelder ergens onder de Eerste Kamer.