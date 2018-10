Burgemeester Nijmegen is ’heel erg boos’

Net als in Noord-Brabant neemt het aantal gevallen dat drugsafval wordt gedumpt in Gelderland-Zuid de laatste jaren snel toe. „In die zin ben ik niet verbaasd over het vinden van zo’n busje vol chemicaliën. Dit voorval staat niet op zichzelf. Ditmaal zijn de kosten echter wel enorm, omdat het busje over een lengte van negen kilometer troep heeft gelekt. Of dat bewust is gebeurd of per ongeluk weten we nog niet, maar zeker is dat het opruimen heel veel geld gaat kosten”, stelt Bruls.

Volgens de burgemeester is het goed mogelijk om de vele drugslaboratoria aan te pakken. „Kijk naar woninginbraken. Dat was vijf jaar geleden nog een enorm probleem. Door samenwerking van politie en justitie met gemeenten, woningcorporaties en overheidsdiensten gaat het nu veel beter. Dat kan met deze drugsproducenten ook. Burgers spelen daarin ook een grote rol. Bel de politie als je een rare lucht ruikt. Bel als je verdachte voertuigen ziet. Bel als het ineens druk is rond een leegstaande schuur.”