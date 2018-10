Woonwagenbewoners bezetten grond en eisen kamp terug

Ook elders in het land spelen vergelijkbare problemen. Zo houden in het Limburgse Beek en in het Zuid-Hollandse Spijkenisse woonwagenbewoners stukken grond bezet.

Het kamp in Drachtstercompagnie werd in de jaren negentig opgedoekt. De toenmalige bewoners kwamen in vijf kampen rondom Drachten terecht. Maar die ruim dertig plaatsen zijn volgens de huidige (ex-)woonwagenbewoners niet voldoende.

„Er moeten zeker nog zo’n twintig vakken voor woonwagens bij”, vertelt Antonio Corpier (37) die zichzelf heeft opgeworpen als woordvoerder van de Friese groep. „Net als de gewone woningmarkt moet ook de woonwagenmarkt in de loop der jaren meegroeien, maar dat is dus niet gebeurd.”

De groep onderhandelt op verschillende manieren al jaren over nieuwe plekken. Vooralsnog bleef dat zonder resultaat. Drie plekken die voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Smallingerland (de gemeente waar het gebied onder valt) werden aangewezen, lokten veel weerstand uit bij bewoners in de woonwijken eromheen.

Minder rechten

Woonwagenbewoners kregen de afgelopen decennia steeds minder rechten in Nederland. Eerst mochten ze niet meer rondtrekken, later werd een uitsterfbeleid ingevoerd dat inhield dat wanneer bewoners kwamen te overlijden de standplaatsen werden gesloten.

Op die manier konden kinderen van woonwagenbewoners niet de traditie voortzetten en dat leidde de afgelopen jaren tot een andere benadering door het rijk. Onder meer omdat het College voor de Rechten van de Mens dit jaar bepaalde dat leven in een woonwagen een essentieel onderdeel van de Roma-, Sinti- en woonwagenbewonerscultuur is. En die moet cultuur worden beschermd, stelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eerder.

Chris Struijk (42), een van de twee vaste bewoners van het bezette, Friese veld: „In een huis kan ik niet aarden. Hier heb je de vrijheid die je in een woonwijk niet hebt. Nergens anders voel ik me gelukkig. Ik blijf hier staan tot er een oplossing is.”

Burgemeester Tom van Mourik (VVD) van de gemeente gaat woensdag met de bezetters in gesprek. Volgens hem heeft de gemeente nog geen standpunt ingenomen, maar is de bezetting in goed overleg gegaan met degene die de grond momenteel van de gemeente pacht. „De bewoners hebben wel gelijk als het erom gaat dat er in de gemeente al jarenlang een onderzoek loopt.” Hij zegt dat het nog ’even uitvogelen’ is om te bepalen wat er moet gebeuren.