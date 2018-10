Mbo’ers slaan alarm: veiligheidsgevoel daalt

Dat het zo vaak misgaat met het bespreken van gevoelige onderwerpen op mbo-opleidingen blijkt uit een onderzoek dat is gedaan onder de studenten. Dat onderzoek gebeurt ongeveer iedere twee à drie jaar. Gemeten wordt hoe het met de sociale veiligheid is gesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat er een kentering waarneembaar is. De afgelopen jaren voelden mbo’ers zich steeds veiliger op hun opleidingen. Dat is het afgelopen schooljaar echter flink gezakt. In 2014 gaf 96 procent nog aan zich kiplekker te voelen in hun lesruimten, vorig jaar was dat opeens nog maar 83 procent.

Korte lontjes

Naast de korte lontjes die studenten blijken te hebben wanneer er gevoelige onderwerpen worden aangesneden, zijn er nog verschillende andere oorzaken aan te wijzen voor het teruglopende sociale veiligheidsgevoel. Zo geven de mbo’ers aan dat zij vaker ongeoorloofd wapenzit opmerken, evenals drugsgebruik. Ook diefstal, vernieling en psychisch en fysiek geweld nemen toe. Opvallend is dat homoseksuele mbo’ers zich aanzienlijk minder veilig voelen dan hetero’s.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zegt de uitkomsten ’zeer serieus’ te nemen. „Sinds de laatste meting is het niet veiliger geworden”, bevestigt ze. De D66-bewindsvrouw wijst erop dat scholen verplicht zijn om ’een sociaal veiligheidsbeleid te voeren’. Ze roept scholen op om maatregelen aan te scherpen.

Van Engelshoven denkt het toegenomen geweld ook in te kunnen dammen door mbo-opleidingen te stimuleren om een jaarlijkse conferentie over sociale veiligheid te bezoeken. Verder kan de hulp worden ingeschakeld van Stichting School &Veiligheid die gesubsidieerd wordt om scholen te leren hoe ze sociale veiligheid makkelijker kunnen bespreken, bijvoorbeeld in het vak burgerschap.