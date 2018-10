Man vast voor beschietingen coffeeshops Delft

De gearresteerde Amsterdammer wordt ervan verdacht dat hij in de vroege ochtend van 16 september coffeeshop The Game in de Breestraat wilde beschieten. Aanvankelijk weigerde het wapen. Daarna werd een poging gedaan bij een zaak in de nabijgelegen Peperstraat, maar ook daar mislukte het. Rond half negen kwam de man terug in de Breestraat en vuurde dit keer meerdere kogel af op de gevel van de coffeeshop.

Na de aanhouding zijn op twee locaties in Amsterdam doorzoekingen geweest. De verdachte zit in beperkingen en zal waarschijnlijk vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

In Delft woedt al maandenlang een drugsoorlog die op straat wordt uitgevochten. De beschietingen hebben een link met de dodelijke schietpartij op 7 augustus bij koffiehuis Het Kalf in Delft, waarbij de beruchte crimineel Karel Pronk om het leven kwam. Naar de schutter, Errol Jansen, wordt nog altijd gezocht. De politie vermoedt dat hij in het buitenland zit.

Sinds maandag houdt de politie verscherpt toezicht in de binnenstad. Voor de veiligheid van de inwoners van Delft worden op verschillende plekken permanent bemande politieauto's neergezet, aldus het OM.

