’Jaarlijks verdampen miljoenen door onkunde’

Ik vraag mij af of de opdrachten van de verantwoordelijke aanbesteders niet duidelijk zijn geweest of dat de uitvoerders hun taak niet conform de vereiste normen hebben uitgevoerd. In het laatste geval hoeft de belastingbetaler daar niet voor op te draaien en zullen de kosten voor de uitvoerder zijn. In het eerste geval wordt het tijd dat men vakmensen de aanbestedingen laat doen, met op papier de juiste eisen voor de uitvoering daarvan en een boeteclausule.

Want nu verdampen er elk jaar weer miljoenen door onkunde, maar het is toch hun portemonnee niet die aangesproken wordt.

Cees Jacobs, Almere