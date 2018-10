Opvangcentrum in Friesland moest gedumpte leeuw weigeren

Een anoniem persoon belde het opvangcentrum met de vraag of zij een welpje konden ophalen in Utrecht, vertelt directeur Barbara van Genne. „Wij werken binnen de grenzen van de wet. Dat betekent dat we geen illegale dieren kunnen ophalen. Wij kunnen alleen dieren opvangen met toestemming van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Als het dier bij ons voor de deur was afgezet, dan hadden we ons er wel over kunnen ontfermen.”

Het welpje was al enkele weken illegaal in het bezit van een Belgische particulier. Die had het dier op zijn beurt naar alle waarschijnlijkheid gekocht of gekregen van een circus in Frankrijk, aldus een woordvoerder van Stichting Aap. Het Openbaar Ministerie in Nederland onderzoekt de zaak momenteel.

Politie-inval

De Belg zou op de hoogte zijn geweest van een op handen zijnde politie-inval. Het houden van wilde dieren is daar net als in Nederland verboden. Mogelijk heeft de Belg het diertje geprobeerd te lozen voordat de inspectie op de stoep stond.

De Belg was in het bezit van verschillende wilde dieren: een wasbeer, een aapje en een tweede katachtige, een caracal. De andere dieren zijn tot op heden nog niet opgedoken in het openbaar.

Barbara van Genne van Stichting Vier Voeters: „In overleg met het ministerie hebben wij de anonieme beller geadviseerd om bij de NVWA melding te maken van het leeuwtje. We hebben zelfs aangeboden om op te treden als tussenpersoon. Maar daar is de beller niet op ingegaan.”

Vergunning

Ze noemt het shockerend dat dergelijke taferelen nog steeds plaatsvinden in Nederland. „Alle bij ons bekende informatie hebben we gedeeld met de NVWA. Als opvangcentrum gaat ons dit natuurlijk enorm aan het hart. Maar wij kunnen niet zomaar op een illegale manier dieren onderbrengen.”

David van Gennep, directeur van Stichting AAP, begrijpt goed dat de stichting de leeuw moest weigeren. „Helaas kunnen wij niet ingaan op dit soort onzedelijke aanbiedingen. Autoriteiten moeten eerst op de hoogte zijn van illegale dieren, anders wordt onze vergunning ingetrokken. En dat kan alleen met open vizier. Niet anoniem.”