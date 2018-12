Methode Mexico in drugsscene Brabant

John van den Heuvel Ⓒ De Telegraaf

De Brabantse misdaadscene is van oudsher keihard. Autochtone Brabantse criminelen zijn niet van die praters. Als een onderwereldconflict moet worden beslecht, grijpen ze nogal snel naar wapens. Het aantal afrekeningen in het criminele circuit is groot beneden de rivieren.