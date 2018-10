Eindelijk eerherstel voor gevangene Colditz

Schloss Colditz in het gelijknamige Duitse stadje was een gevangenenkamp voor officieren, bovenop een rots. Daarom dachten de Duitsers dat ontsnappen onmogelijk zou zijn. In werkelijkheid werden er ongeveer driehonderd vluchtpogingen ondernomen, waarvan 31 met succes. Over het kamp verschenen na de oorlog boeken, een film en een tv-serie, die in Nederland tweemaal op de buis is geweest.

Nazaten van Colditz-gevangenen zijn woensdag voor het eerst na de oorlog bijeen op een reünie bij Museum Bronbeek in Arnhem. Daar loopt een expositie over de zogenoemde erewoordweigeraars van Colditz. Dat waren beroepsmilitairen die in 1940 weigerden hun handtekening te zetten onder een verklaring dat zij niet langer de wapens zouden opnemen tegen de Duitsers.

De toen twintigjarige Wim was volgens Herman Keppy, samensteller van de expositie, de enige onderofficier die niet tekende. Hij belandde met 56 officieren en twaalf cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Colditz. Daar bleek hij een meester in het maken van nepbouwsels die anderen de kans gaven te ontsnappen. Zo bouwde hij een valse wand, waarachter een groep mannen zich verborg om ’s nachts te vluchten. Ook verving hij grendels op een luik door namaakexemplaren van zwart glas. Vluchtelingen konden het luik daardoor op een geschikt moment makkelijk openen.

De Lange wilde na de oorlog naar de officiersopleiding, maar dat werd geweigerd. Tot in de jaren tachtig ijverden oud-kampgenoten, inmiddels prominente officieren, voor erkenning, maar zonder succes.

Museum Bronbeek heeft in de aanloop naar de tentoonstelling over Colditz bijzondere spullen in bruikleen gekregen. Nabestaanden van marineofficier Diederik baron Van Lynden leverden door hem gemaakte stempels, waarmee in Colditz valse papieren werden vervaardigd. Ook bleken er nog foto’s te zijn van bijzondere bijeenkomsten tijdens de oorlog. De tentoonstelling in Museum Bronbeek is tot en met 31 december te zien.