Orkaan Michael raast richting kust Florida

Satellietfoto. Ⓒ EPA

TALLAHASSEE - Het noordwesten van Florida zet zich schrap voor de orkaan Michael, die volgens de autoriteiten weleens de krachtigste van de afgelopen honderd jaar kan zijn die over het gebied raast. De orkaan is ingeschaald in categorie 4 (op een schaal van 5). „Orkaan Michael is naar verwachting de meest vernietigende die de Pannensteel van Florida zal raken in een eeuw tijd”, zei gouverneur Rick Scott woensdag.