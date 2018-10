Nederlandse (80) vermist op Mallorca

Familie van de vrouw is op Mallorca en wordt bijgestaan door de Nederlandse consul, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reisorganisatie Thomas Cook laat weten druk bezig te zijn toeristen op te vangen. ,,Zo hebben een aantal Britten hun vlucht gemist, omdat diverse wegen gisteren zijn ondergelopen en onbegaanbaar waren”, vertelt een zegsvrouw.

Mallorca is dit najaar een geliefde vakantiebestemming voor Nederlanders die niet aan schoolvakanties zijn gebonden. Het weer is doorgaans lekker en niet meer zo heet. Soms regent het, zoals afgelopen dagen. Een wolkbreuk veroorzaakte plaatselijk zware overstromingen, waaronder in Sant Llorenc. In de buurt aan de oostkust zitten veel toeristen.

Volgens ANVR-reisbureaus zijn er naar schatting deze week duizenden Nederlanders op vakantie op Mallorca.

Bekijk ook: Dodental Mallorca stijgt naar negen