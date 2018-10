Mogelijk meer onderzoek doodsteken tbs-kliniek

T. denkt dat de gesnoven ritalin, die hij heimelijk van medepatiënten kocht, leidde tot zijn geweldsuitbarsting. Aanvullend onderzoek zou moeten uitwijzen of dat de reden kan zijn. Het Openbaar Ministerie verzet zich hiertegen omdat onder meer de veiligheid niet gewaarborgd zou zijn, zowel voor T. als voor de mensen die het onderzoek moeten uitvoeren.

Ook de noodzaak van het onderzoek staat volgens de officier van justitie niet vast. „De vraag is of je ooit te weten zal komen in hoeverre het gebruik van ritalin van invloed is geweest op het delict. En moeten wij het als overheid wel willen, dat hij dit middel toegediend krijgt en we hem dus blootstellen aan veiligheidsrisico’s?”

Het OM vroeg daarom de rechtbank een streep te zetten door het onderzoek, maar de rechtbank besloot woensdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting dat de rechter-commissaris hierover moet besluiten. Deze onderzoeksrechter bespreekt het onderwerp donderdag. Dan moet onder meer duidelijk worden hoe het onderzoek uitgevoerd gaat worden en wanneer. Het is niet bekend of donderdag gelijk het besluit valt. Wanneer de strafzaak verder gaat, hangt ook af van deze beslissing.

Al eerder bekend

T. heeft al in een eerder stadium bekend dat hij de 25-jarige Arnd Otten neerstak in de kliniek waar hij op dat moment verbleef. Hij had de medewerker om een schaar gevraagd om een draadje van zijn trui af te knippen. Vlak daarop stak hij meerdere malen in borst en rug van Otten. Het slachtoffer overleed twee dagen later.

De verdachte ging op dat moment al op onbegeleid verlof en zou bijna naar de afdeling resocialisatie gaan.

T. kreeg in 1998 cel en tbs nadat hij een gevangenismedewerker had aangevallen. Sindsdien was hij betrokken bij tientallen geweldsincidenten tegen medewerkers of medegedetineerden.