Flevoland wacht met schieten herten op rechter

Flevoland wilde rond 1 november met het afschot starten, als de bronsttijd van de edelherten voorbij is. Rond die tijd telt gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer ook hoeveel herten er nu precies in de Oostvaardersplassen rondlopen. Er mogen 490 edelherten in leven blijven.

De Faunabescherming is tegen het afschot. Volgens de organisatie is afschieten in strijd met de wet, aangezien edelherten beschermd zijn.

Het aantal grazers in de Oostvaardersplassen is veel te groot geworden. Ze vreten het Europese vogelreservaat helemaal kaal. Afgelopen winter ontstond veel ophef omdat de dieren onvoldoende te eten hadden. Flevoland gaat in het voorjaar ook 180 konikpaarden verhuizen.

