Timmermans aast op absolute hoofdrol op EU-toneel

Frans Timmermans wil de baan van Jean-Claude Juncker, die nu nog het allerhoogste ambt in de Brusselse pikorde bekleedt. In zijn stamcafé in Heerlen maakte hij woensdag aan het einde van de middag zijn ambities wereldkundig. De PvdA’er hoopt op steun van het kabinet omdat hij voor Nederland na de Europese verkiezingen van mei volgend jaar een topbaan denkt binnen te kunnen slepen, zegt hij in een gesprek met De Telegraaf.