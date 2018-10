Roy B. vervolgd voor dood Orlando (17)

De eigenaar van de visboot, waar de 17-jarige Orlando op 18 februari een afspraakje had, was al verdachte in de zaak en is eerder dit jaar aangehouden en na enkele dagen weer in vrijheid gesteld.

Orlando kwam die bewuste zondag na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Hij bleek voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ypenburg, nabij het Böttgerwater. Naar aanleiding van een anonieme tip werd maandagavond 26 februari door duikers gericht gezocht in De Blauwe Loper, het water nabij de plek waar hij het laatst werd gezien. Diezelfde avond werd op de vaste visplek van Roy B. het lichaam van Orlando in het water aangetroffen.

Aanvullend onderzoek heeft volgens het OM uitgewezen dat niet kan worden vastgesteld dat Orlando door geweld om het leven is gekomen. ,,Het onderzoek aan het lichaam van Orlando heeft geen doodsoorzaak opgeleverd en ook uit de andere onderzoeksresultaten kan niet worden afgeleid dat er sprake is geweest van een zogeheten ‘levensdelict’ (moord of doodslag)”, aldus justitie.

Uit het onderzoek is wel gebleken dat de verdachte Orlando in de nacht van 18 op 19 februari in het water heeft zien liggen en hem daarin heeft laten liggen, zonder hem hulp te bieden of de hulpdiensten te alarmeren. Het Openbaar Ministerie gaat B. daarvoor vervolgen. Er is een voorlopige tenlastelegging opgesteld waarin de verdachte mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen wordt verweten. ,,Er zal nog aanvullend onderzoek worden verricht om meer zekerheid te krijgen in welke mate het nalaten van verdachte heeft bijgedragen aan het overlijden van Orlando.”

Advocaat Sébas Diekstra laat namens de nabestaanden weten het terecht te vinden dat B. wordt vervolgd voor betrokkenheid bij de dood van de Rotterdammer. ,,Wij hebben het gevoel dat het OM uiteindelijk alles op alles heeft gezet om in deze zaak de feiten boven tafel te krijgen.”