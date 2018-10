Uitslag stelling: Toeristen komen met geld

Veruit de meesten denken dat toerisme goed is voor de economie van Nederland. Veel stemmers vinden dat met name Amsterdammers niet zo moeten zeuren over de toeloop naar ons land. „Typisch grachtengordel-gezeur. Toeristen komen met geld en gaan tenminste gewoon weer naar huis.”

Iets minder respondenten, maar nog steeds een meerderheid, vinden het leuk dat meer mensen ons land leren kennen. „Als het toerisme zich beter verspreidt, dan is het behapbaar. Utrecht en Maastricht zijn ook heel leuke steden. Daar moeten ze gewoon meer reclame voor maken.” Een tegenstander van het groeiende toerisme vindt die spreiding juist een ramp. „Door massatoerisme wordt alles duurder. Het jaagt de ’gewone’ bewoner weg uit zijn stad en uit het land.”

Amsterdam heeft nu al ’last’ van het zogeheten overtoerisme. Twee derde van de stemmers denken dat dit inderdaad een probleem aan het worden is van de hoofdstad. „Ik woon in Amsterdam en het is niet normaal meer hoe druk het is. Je kunt er niet meer gewoon fietsen”, klaagt één van hen. De gemeente neemt hiervoor tal van maatregelen. Velen vinden het beboeten van toeristen die zich misdragen de beste maatregel. In de tweede plaats vinden ze het beperken van Airbnb een goed idee. Een aantal respondenten denkt dat de toeristen vooral komen voor de coffeeshops. „Sluiten die handel, dan blijft vanzelf een groot deel weg”, zo suggereert een van hen.

Als een van de oorzaken van de drukte in Amsterdam wordt het lage prijsniveau in de stad gezien. De meeste stemmers zien geen heil in het duurder maken van accommodaties in en reizen naar de stad. Maar een voorstander stelt: „We hebben prachtige musea en mooie festiviteiten, maak de prijzen er ook naar. Amsterdam kan zich prima meten met Londen of Parijs.”

Het idee van staatssecretaris Mona Keijzer is om toeristen te spreiden door het land. Toch denkt maar een derde van de stemmers dat toeristen andere delen van Nederland net zo interessant vinden als Volendam en Amsterdam. De meesten denken wel dat het helpt om toeristen te wijzen op interessante plekken in ons land. Goed idee, vindt deze stemmer: „Toeristen krijgen een heel verkeerd beeld van ons land. Die denken dat wij allemaal met klompen aan langs een gracht wonen.”

Over de vraag of deelemers in hun eigen woonplaats graag toeristen zouden zien, wordt verdeeld gereagerd. De ene helft vindt het wel leuk als er meer bezoekers komen, de andere helft juist niet. „Het zou een zegen zijn voor het land als de spotlights eens van Amsterdam worden gehaald. Wat dacht je van de Achterhoek, ook hartstikke mooi.” Een andere stemmer ziet het ook van de zonnige kant. „Hartstikke leuk om mensen te leren kennen uit andere landen.” Zelf zijn respondenten niet genegen om buitenlandse hotspots te bezoeken. Zo klaagt iemand: „Je kunt bijna nergens meer naartoe. Berlijn, Praag en Barcelona. Alles wordt overlopen. Die kant zou het met Nederland ook op kunnen gaan.”