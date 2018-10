Het ongeluk gebeurde in de buurt van de provincie Izmir. Waar de migranten vandaan komen en waar ze heen wilden, is niet bekend. Naar verluidt zaten in totaal 35 mensen in de boot, die kort na vertrek water maakte. De kustwacht zoekt nog naar overlevenden.

