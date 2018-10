Barnier: akkoord over brexit binnen bereik

Ⓒ EPA

BRUSSEL - Een akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de brexit ligt binnen bereik. Dat zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier tijdens een bijeenkomst van de Europese Kamers van Koophandel in Brussel. Volgende week woensdag bepalen de EU-leiders zonder premier Theresa May erbij of er voldoende aanleiding is om een overeenkomst goed te keuren.