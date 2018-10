Vlaanderen moet luchtkwaliteitsplan maken

De Vlaamse milieuminister Joke Schauvliege maakt zich geen zorgen over het vonnis. Ⓒ EPA

BRUSSEL - De Vlaamse regering moet binnen een jaar een plan maken voor betere luchtkwaliteit in het hele gewest, anders wordt een dwangsom van 1000 euro per dag opgelegd. De rechtbank in Brussel heeft dat bepaald in een zaak die Greenpeace had aangespannen.