Warm welkom voor koningspaar in Duitsland

Mainz (Duitsland) - ’Ein Riesenhut!’(Een reuzenhoed), is het eerste dat er van koningin Máxima en koningin Willem-Alexander wordt gesignaleerd in Duitsland. Als ze in Mainz uit de auto stappen voor de staatskanselarij van de deelstaat Rijnland-Palts, staan de ambtenaren vol bewondering voor het raam.