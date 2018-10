Ⓒ ANP

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen houdt vertrouwen in een gezamenlijke aanpak om drugsbendes op te rollen en zo dumpingen van drugsafval terug te dringen, ondanks de stijgende cijfers in Gelderland. Dat zegt hij in een reactie op het incident waarbij een vrachtwagentje een spoor van drugsafval achterliet, onder meer in een woonwijk in zijn stad.