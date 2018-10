Opnieuw cocaïne onderschept in Vlissingen: partij nog groter

Ⓒ Politie

VLISSINGEN - Opnieuw is in Vlissingen een grote partij cocaïne onderschept door de douane. En opnieuw werd de vondst gedaan in een lading bananen. Zowel afgelopen maandag als vandaag werd 400 kilo van de drugs aangetroffen op een schip dat afkomstig was uit Zuid-Amerika, meldt de Zeeuwse politie.