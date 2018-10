Krappe woningmarkt? Dan wonen in een watertoren

Harm Aarts kocht voor 265.000 euro een watertoren in Utrecht. Ⓒ THIJS ROOIMANS

Leegstaande kerken, watertorens, gemalen en boerderijen worden in de krappe woningmarkt steeds aantrekkelijker als koopje voor particulieren. In en rond de steden is een speurtocht op gang gekomen naar zulke ’kluspanden’, waarbij niet altijd de hoogste prijs doorslaggevend is.