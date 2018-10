Kopie Banksy-schilderij van 40k waardeloos na nadoen actie

Helaas werkte het voor de handelaar in zijn tegendeel, meldt the Sun. De kopie van de handelaar had een waarde van 40.000 pond (omgerekend een slordige 45.000 euro) en is nadat hij het kunstwerk met een stanleymes bewerkt heeft, vrijwel niets meer waard.

Bekijk ook: Geveild kunstwerk Banksy vernietigt zichzelf

Kunstkenners claimen dat het origineel na de ludieke actie van Banksy het dubbele waard zou zijn.