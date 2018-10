Rutte: heel voorzichtig optimisme over Brexit

„We hebben heel veel problemen stap voor stap opgelost”, zei Rutte. Toch moeten we volgens ook twee hardnekkige problemen ’onder ogen zien’: de douane-unie en de interne markt. Hij verwacht dat er volgende week weer stappen kunnen worden gezet als de Europese leiders samen verder praten over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Ook Merkel zei dat er al veel is bereikt.

De twee reageerden op berichten van EU-onderhandelaar Barnier, die zei dat een akkoord met de Britten ’binnen handbereik’ is. Volgens Barnier zit 80 tot 85 procent van het werk erop, maar ook volgens hem zit het venijn vaak in de staart. Zo is de grenskwestie met tussen Ierland (EU) en Noord-Ierland (Verenigd Koninkrijk) nog niet opgelost.

Merkel roemde tijdens het persgesprek de samenwerking met Nederland in Europa. „We hebben samen al veel slagen geslagen”, zo verwees ze naar de migratiedeal met Turkije. Merkel en Rutte spraken behalve over Brexit ook over migratie en de bankenunie. Toen Merkel een vraag kreeg of ze Rutte ziet zitten als voorzitter van de Europese Commissie of Raad van Ministers, kwam de premier er tussendoor. „Ik ben voor beide jobs geen kandidaat.”