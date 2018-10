Opnieuw bus met drugsafval gevonden bij Nijmegen

De politie kreeg een melding binnen over de wagen, die al een poosje in de straat stond. Bij controle bleken er zo'n 25 vaten in het voertuig te staan. Na onderzoek zegt de politie dat het vermoedelijk om drugsafval gaat. Omwonenden lopen volgens de politie geen gevaar.

Dinsdagavond laat bleek in de Nijmeegse wijk Weezenhof een kleine truck met vaten drugsafval te staan. De vrachtwagen liet over een lengte van negen kilometer een spoor van giftig zuur met oplosmiddelen achter. In het weekeinde werden in Eindhoven twee bestelbussen geladen met drugsafval gevonden. De bussen waren in dezelfde buurt geparkeerd. Omdat een van de bussen in brand stond moesten nabijgelegen appartementen worden ontruimd.