Mega-orkaan Florida laat spoor van vernieling achter

TALLAHASSEE - De orkaan Michael is in de Amerikaanse staat Florida aan land gekomen. Het oog van de orkaan passeerde de kust in de buurt van Mexico Beach, zo'n dertig kilometer ten zuidoosten van Panama City, in de zogenoemde Pannensteel van Florida. Ook boven het land blijft de orkaan krachtig en laat een spoor van vernieling achter.