Bali schrikt wakker van forse aardbeving

Er zijn geen berichten over schade of gewonden. In de Balinese hoofdstad Denpasar vluchtten mensen de straat op, meldt een ooggetuige aan persbureau Reuters. Er zijn geen berichten over schade en slachtoffers.

Het epicentrum lag ten noordwesten van Bali, voor de kust van Java. De beving veroorzaakte geen tsunami.

Onlangs werden in de regio ook Lombok en Sulawesi zwaar getroffen door aardbevingen. Op Sulawesi volgde een verwoestende tsunami.