Gigantisch drugslab opgerold, man (73) en vrouw (66) opgepakt

De inval in Lage Zwaluwe. Ⓒ Marcel van Dorst

LAGE ZWALUWE - De politie heeft woensdag in een loods aan de Zwingel in Lage Zwaluwe (Noord-Brabant) een groot drugslaboratorium ontdekt waar amfetamine werd geproduceerd. De loods ligt midden in een woonwijk. Het drugsafval dat werd aangetroffen wordt geschat op 30.000 liter. Een 73-jarige man en een 66-jarige vrouw zijn aangehouden. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten.