’Geduld nodig voor wederopbouw Sint Maarten’

Nederland stelde kort nadat de orkaan over het eiland raasde 550 miljoen euro in het vooruitzicht. De Wereldbank werd als onafhankelijke partij ingezet om het geld onder voorwaarden beschikbaar te stellen. Een maatregel om te voorkomen dat het bedrag verkeerd terecht komt. Dat is een besluit waar Knops nog altijd vierkant achter staat. ,,Snelheid staat voorop, maar wel op basis van deugdelijke plannen.’’ De staatsecretaris informeert de Kamer nog dit jaar over de voortgang van de wederopbouw.

