Zoon eigenaar ramp-limousine opgepakt

Nabestaanden bezoeken de plaats van het ongeval. Ⓒ AFP

NEW YORK - De zoon van de eigenaar van het bedrijf van de verlengde limousine die zaterdag verongelukte in de Amerikaanse staat New York is aangehouden. Nauman Hussain wordt verdacht van dood door schuld vanwege nalatigheid, meldt de politie in New York. De politie denkt dat hij ervoor verantwoordelijk is dat de limo ondanks problemen bij de keuring de weg op kon.