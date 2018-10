Brandweer wil ouderen aan veiliger woning helpen

Dat betekent dat informatie van bijvoorbeeld rook- en koolmonoxidemelders, bewakingssystemen en huissprinklers in één oogopslag te begrijpen moeten zijn. Nu worden er zoveel verschillende technieken aangeboden dat met name ouderen door de bomen het bos niet meer zien.

Dat bepleit Stephan Wevers, voorzitter Brandweer Nederland, vandaag op het nationale congres dat de brandweer in Zaandam houdt.

,,De vergrijzing in ons land neemt toe en de maatschappij is er helemaal op ingericht dat we langer zelfstandig blijven wonen. Maar om dat veilig te doen moeten we nu stappen nemen. We moeten ons nu de vraag stellen hoe we willen dat huizen er over een paar jaar uitzien wanneer de invloed van de vergrijzing en de energietransitie steeds groter wordt? En ik maak me dan zorgen hoe we de huizen brandveilig houden”, aldus de brandweerbaas.

,,Ouderen en kwetsbaren die langer thuis wonen en te maken krijgen met rook- en CO-melders, bewakingssystemen, zonnepanelen, warmtepompen, accusystemen, huissprinklers en andere ingewikkelde ICT-systemen. Prachtig natuurlijk, maar ze blinken niet allemaal uit in duidelijkheid”, stelt Wevers. ,,Ik praat uit ervaring, want mijn ouders van 85 en 86 jaar wonen gelukkig nog steeds zelfstandig, maar zij kunnen de ontwikkelingen al lang niet meer bijbenen. Ze verzuipen in de stapeling van veiligheids- en energiesystemen. En ze zijn zeker niet de enigen.”

Daarom neemt Brandweer Nederland het initiatief om met bouwers, installateurs, verzekeringsmaatschappijen, coöperaties en kennisinstituten een ’Veilig huis van de toekomst’ te realiseren. Wevers: ,,Geen stapeling van tientallen verschillende veiligheidssystemen. Niet ieder voor zich, maar samen één ontwerp maken. Vanaf de tekentafel. Zo kunnen we ’ out of the box’ samen bouwen aan een veiliger onderkomens.”

De afgelopen tien jaar kwamen 341 personen om het leven bij 287 woningbranden. Van de omgekomen mannelijke slachtoffers was een derde 65 jaar of ouder en bij de vrouwen lag dat percentage met meer dan 50% nog hoger.

,,Dit terwijl slechts 17% van de mannelijke bevolking en 20% van de vrouwelijke bevolking 65 jaar of ouder is”, zegt lector Brandpreventie René Hagen van de Brandweeracademie. ,,Ouderen zijn helaas oververtegenwoordigd in de brandslachtofferstatistieken. Daarnaast is bijna de helft van de slachtoffers beperkt of niet zelfredzaam. Voor die laatste groep mensen zijn rookmelders alleen onvoldoende effectief, omdat ze niet snel genoeg kunnen vluchten. Een sprinkler is dan een goede aanvulling.”