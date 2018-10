Landjepik door kampkrakers

VVD en CDA slaan alarm en roepen minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om direct in te grijpen. Kampkrakers beroepen zich op een oproep van de D66-bewindsvrouw aan gemeenten om rekening te houden met wensen van woonwagenbewoners. Doel daarvan was om een eind te maken aan het uitsterfbeleid. Broodnodige woonwagenplaatsen schrappen mag niet, was de boodschap afgelopen zomer.

Die handreiking van Ollongren wordt nu door kampkrakers uitgelegd als vrijbrief om de wet te overtreden, tot onvrede van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. „Plaatsen als Spijkenisse en Mill lijken al slachtoffer te zijn geworden.”

De minister kondigt aan met gemeenten en vertegenwoordigers van woonwagenbewoners in gesprek te gaan.

