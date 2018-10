Delft op zijn hoede na zoveelste incident: ’Hoe komt kind aan wapen?’

Voorlopig is er permanente politiecontrole voor de veelbesproken coffeeshop in de Delftse Breestraat. Ⓒ Serge Ligtenberg

Het oud-Hollandse stadje Delft is al maanden in de greep van een drugsoorlog met als triest dieptepunt de dood van de 18-jarige Wessel uit Zoetermeer. De op het oog doodgewone scholier, die voetbalde in de A1 en bijna zijn rijbewijs had, zou volgens een lokaal politicus voor een luttel bedrag op pad zijn gestuurd om een Delftse coffeeshophouder en daarmee tegelijk ook de rest van de prinsenstad angst aan te jagen.