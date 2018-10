Friese topkok wil dolgraag van zijn Michelin-ster af

Topkok Jan Gaastra wil na alle ’sterrenpoespas’ met zijn gezin een nieuwe weg inslaan. Ⓒ Jos Schuurman

Drachten - Topkok Jan Gaastra van restaurant Koriander in Drachten heeft Michelin gevraagd de ster in te trekken die hij liefst twintig jaar mocht voeren. Het is de tweede keer in ons land dat een chef bedankt voor de hoogste gastronomische eer.