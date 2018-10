’Bomaanslag in Washington DC verijdeld’

De West Wing van het Witte Huis in Washington. Ⓒ Reuters

NEW YORK - In Rockland County in de Amerikaanse staat New York is een man opgepakt die plannen had om op de verkiezingsdag in november in Washington DC een bom af te laten gaan. De man is aangeklaagd vanwege het maken van een bom, het plannen van een bomaanslag en het vervoeren van explosieve materialen.