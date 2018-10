Doet hij het of doet hij het niet? Die vraag die wekenlang door het Brusselse wereldje van journalisten, diplomaten en anderen die zich beroepshalve de hele dag met de EU bezighouden zinderde, is door Frans Timmermans met een ferm ’ja’ beantwoord. Hij stapt in de ring om namens de sociaaldemocraten op te gaan voor de machtigste positie die er in Brussel is: die van president van de Europese Commissie.